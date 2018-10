Italia-Ucraina, amichevole calcio | Probabili formazioni | Orario | Come vederla in tv

Questa sera alle ore 20.45 l’Italia affronterà a Genova in amichevole l’Ucraina. La sfida a Marassi che servirà anche per ricordare ulteriormente le vittime della terribile tragedia del crollo del Ponte Morandi. La nazionale vuole vincere anche per questo motivo e soprattutto Mancini ha bisogno di un successo dopo le ultime deludenti apparizioni con Polonia e Portogallo.

Sarà ancora un’Italia con il tridente, ma questa volta senza centravanti, visto che con ogni probabilità a giocare da falso nove sarà uno tra Bernardeschi e Insigne, con Immobile tenuto a riposo in vista dell’importantissima sfida di Nations League contro la Polonia. Un’Ucraina che ha tanto di Italia, visto che sulla panchina siede quell’Andriy Shevchenko, che ha fatto sognare i tifosi del Milan, e vicino a lui come vice ci sarà Mauro Tassotti, altra bandiera rossonera.

La sfida verrà trasmessa in diretta tv su Rai1, mentre in streaming sarà visibile su RaiPlay. Come al solito OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale della sfida con pagelle live.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-UCRAINA

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Bernardeschi, Insigne.

Ucraina (4-2-3-1): Pyatov; Karavaev, Burda, Rakitskiy, Matvienko; Stepanenko, Malinowski; Yarmolenko, Marlos, Konoplyanka; Yaremchuk.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 11 ottobre

Ore 20.45: Italia-Ucraina. Diretta tv su Rai 1 e in streaming sul RaiPlay. Non perdetevi la diretta scritta offerta da OA Sport













