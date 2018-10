Nuoto, Olimpiadi Giovanili 2018: Thomas Ceccon conquista due medaglie, Burdisso in finale nei 100 farfalla. I risultati e i podi di oggi

Seconda giornata di gare per il nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Nella tarda serata italiana si sono assegnate le medaglie e c’è stata gloria anche per l’Italia.

100 METRI DORSO (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca, Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo.

200 METRI MISTI (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca, Thomas Ceccon ha conquistato l’argento.

Federico Burdisso vola in finale sui 100 metri farfalla col secondo tempo assoluto (52.43), battuto soltanto dal favorito russo Andrei Minakov (51.94). Il 17enne lombardo, già bronzo agli Europei assoluti sulla doppia distanza, ha timbrato il cartellino e può andare a caccia di una medaglia importante. L’azzurrino dovrà lottare col magiaro Kristof Milak (52.56), col giapponese Shinnosuke Ishikawa (52.67), col rumeno Daniel Martin (52.70), col polacco Jakub Majerski (52.79) e con l’ucraino Ihor Troianowvskyi (52.88).

200 METRI FARFALLA (FEMMINILE) – Dominio totale dell’ungherese Blanka Berecz (2:10.37) che ha dominato la seconda parte della gara dopo che la sudafricana Dune Coetzee aveva condotto le prime due vasche (seconda in 2:11.74), terza piazza per l’australiana Michael Ryan (2:13.12).

200 METRI STILE LIBERO (MASCHILE) – Ultima vasca pazzesca dell’ungherese Kristof Milak che ha recuperato mezzo secondo sullo svedese Robin Hanson. Il magiaro ha trionfato in 1:47.73, quattro decimi meglio dello scandinavo (1:48.14), bronzo per l’israeliano Denis Loktev (1:48.53).

50 METRI RANA (FEMMINILE) – La bella lituana Agne Seleikaite vince la volata con l’australiana Chelsea Hodges per cinque centesimi (31.37 contro 31.42) mentre la slovena Tina Celik (31.75) completa il podio.

100 METRI DORSO (FEMMINILE) – Finale tiratissimo, la spunta la russa Daria Vaskina con una grande vasca di ritorno (1:00.45) per battere l’australiana Kaylee McKeown (1:00.58) e la statunitense Rhyan White (1:00.60).

100 METRI RANA (MASCHILE) – Nella vasca di ritorno si scatenano il cinese Jiajun Sun (1:00.59) e il kirghizo Denis Petrashov (1:01.34), bronzo al giapponese Taku Taniguchi (1:01.40).

4X100 MISTI (FEMMINILE) – L’unica staffetta di giornata viene vinta dalla Cina in 4:05.18 davanti all’Australia (4:05.46) e alla Russia (4:06.07).