Nuoto, Olimpiadi Giovanili 2018: super Thomas Ceccon nei 100 dorso! Bronzo per il talentuoso vicentino

Un grande Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso alle Olimpiadi Giovanili 2018 in Argentina. Nella piscina di Buenos Aires il talentuoso vicentino ha ottenuto la medaglia di bronzo nell’atto conclusivo delle due vasche siglando il nuovo record italiano juniores di 53″65, migliorando di due decimi il limite che già gli apparteneva (53″85 a Glasgow).

Una gara estremamente intelligente quella del 17enne veneto, protagonista di un passaggio cauto ai 50 metri (26″64) ed di un ritorno notevolissimo a 27″01. Una prova che sta a testimoniare le eccellenti potenzialità del ragazzo che ancora, forse, deve trovare un proprio equilibrio nella distribuzione dello sforzo. Vero è che un podio di questo genere è una bella iniezione di fiducia.

A vincere, come da pronostico, è stato il russo Kliment Kolesnikov (oro europeo assoluto) che però con il suo 53″26 non ha dilagato come ci si sarebbe aspettati visto che sia Ceccon e sia il rumeno Daniel Cristian Martin (53″59) lo hanno impensierito decisamente. Tuttavia, conta alla fine mettere la mano davanti e l’atleta dell’Est ha raggiunto il suo scopo.













Foto: Arena