Nuoto, Olimpiadi Giovanili 2018: Thomas Ceccon e Federico Burdisso, i nuovi “Gemelli Diversi” desiderosi di stupire

Si scorre la startlist delle specialità odierne nel programma del nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina) e la coppia Thomas Ceccon/Federico Burdisso è pronta per regalarci qualcosa di speciale.

Il vicentino, argento e bronzo ieri nei 200 misti e nei 100 dorso, vuol confermare le sue eccezionali qualità anche nelle batterie dei 50 dorso e dei 50 stile libero. Due prove in cui l’esplosività muscolare e il saper andare forte da subito sono due requisiti imprescindibili. Caratteristiche che, forse, non rientrano perfettamente nelle corde di Thomas ma, sulle ali dell’entusiasmo, tutto è davvero possibile. Sì perché i riscontri messi in mostra ieri sono stati notevoli. Le due medaglie nella stessa giornata non erano facili da mettere in conto per lui, non ancora abituato a gestire contesti internazionali in questa maniera. Invece l’allievo di Alberto Burlina ha dimostrato di essere un grande agonista, tirando fuori il meglio quando contava. A questo punto ci si può aspettare qualunque cosa.

Il suo “Gemello Diverso” non vorrà essere da meno. Non è un errore soprannominarlo così, per il rapporto esistente tra i due e il loro essere ambiziosi ma diversi nello stesso tempo, per connotati fisici e tecnici. Il 17enne nativo di Pavia sarà infatti al via dei 50 sl con il suo amico/rivale ma soprattutto nella finale dei 100 farfalla dove l’obiettivo podio è acclarato. Il ragazzo, che si sdoppia tra faticosi allenamenti e studio intenso in Inghilterra, arriva all’atto conclusivo con il secondo tempo: 52″43 per Federico, preceduto dall’eccezionale russo Andrei Minakov (51″94) e davanti all’ungherese Kristof Milak (52″56). Appare chiaro che Minakov e il magiaro siano i due principali favoriti per l’oro, conoscendo i tempi di accredito di entrambi, ma Burdisso non lascerà nulla di intentato, giocandosela fino in fondo e tentando di massimizzare la sua condizione nella finale. Ne ha le possibilità il nuotatore nostrano, capace di vincere un bronzo nei 200 farfalla agli Europei seniores di Glasgow, da ripescato. Non certo uno che si lascia sfuggire le occasioni l’azzurro. Ci divertiremo.













Foto: OASport