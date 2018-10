Nuoto, Olimpiadi Giovanili 2018: Thomas Ceccon concede il bis! ARGENTO nei 200 misti

Thomas Ceccon è insaziabile in questa seconda giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Nella piscina argentina, sede delle gare di nuoto a Cinque Cerchi, il vicentino concede il bis e, dopo aver ottenuto il bronzo nei 100 dorso, si prende anche l’argento nei 200 misti, a chiosa di questo day-2.

Una gara interpretata con grande autorevolezza. Dalla corsia 1 Thomas ha imposto un ritmo sostenuto fin dal primo 50 metri, secondo solo al vincitore norvegese Tomoe Hvas (1’59″58). Una prestazione, forse, inaspettata come la sua espressione al termine della gara un po’ tradisce. Il ragazzo stamane, qualificandosi quasi per il rotto della cuffia, ha sciorinato in serata una prova di alta qualità e anche se il tempo (2’01″29) non è sensazionale, lo spirito messo in acqua è degno di lode, tenendo conto anche delle energie disperse nell’altro atto conclusivo a cui ha preso parte. Segnali che la materia prima c’è e i margini di miglioramento fisici e tecnici sono enormi. A completare il podio il canadese Finlay Knox (2’01″91) che ha tentato l’assalto all’azzurro a rana ma poi la chiusura a stile libero del veneto è stata una sentenza.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Arena