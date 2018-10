Nuoto, Olimpiadi Giovanili 2018: Federico Burdisso in finale sui 200 farfalla, eliminata Anna Pirovano

Ultimata mattina di qualificazioni per il nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Federico Pirovano supera lo scoglio delle batterie dei 200 metri farfalla e questa sera andrà a caccia della medaglia. L‘azzurro si presenterà col quarto tempo di accesso (1:59.78) ottenuto in una tiratissima serie vinta dal magiaro Kristof Milak (1:58.08) nei confronti di Kuanhung da Cina Taipei (1:58.71) ma il miglior tempo assoluto è dell’ucraino Denys Kesil che ha stampato 1:57.70 e punterà al titolo. Presenti in finale anche il sudcoreano Junghun Park (2:00.52), lo spagnolo Ferran Sire (2:01.39), il giapponese Shinnosuke Ishikawa (2:01.47) e lo statunitense Jake Johnson (2:01.62).

Laura Pirovano non è invece riuscita ad agguantare l’atto conclusivo sui 200 metri rana, l’azzurrina è la prima delle escluse col tempo di 2:31.75 a quattro decimi dall’ultima piazza utile occupata dalla lituana Kotryna Teterevkova (2:31.26). Pirovano ha chiuso la batteria in terza posizione alle spalle della giapponese Shiori Asaba (2:29.12) e della cinese Muyan Zheng (2:29.61) che hanno siglato i migliori tempi in assoluto. Per le medaglie saranno in lizza anche la russa Anastasia Makarova (2:30.10), la spagnola Alba Vazquez (2:30.30), la tedesca Anna Kroniger (2:30.65), le sudcoreane Heesong Wang (2:30.65) ed Eunsol Yun (2:31.22).

200 METRI DORSO (MASCHILE) – Il russo Kliment Kolesnikov fa subito la differenza come da pronostico ed è l’unico a scendere sotto i due minuti con un rilevante 1:59.86, tre decimi di margine nei confronti del rumeno Daniel Martin (2:00.15) che precede lo spagnolo Manuel Martos di sei centesimi. Attardati tutti gli altri finalisti: lo statunitense Ethan Harder (2:01.07), Mu-Lun Chuang da Cina Taipei (2:01.60), l’estone Ivan Stseglov (2:01.69), il lituano Arijus Pavlidi (2:02.11) e il colombiano Anthony Rincon (2:02.16).

4X100 MISTA MISTA – La Cina si presenta in finale con il miglior tempo (3:53.10) e sembra essere più forte dell’intera concorrenza ma attenzione a Giappone (3:54.14) e Russia (3:54.42), il Canada potrebbe rientrare (3:55.37) mentre Norvegia, USA, Francia e Germania sembrano essere più attardate.