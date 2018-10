Nuoto, Olimpiadi Giovanili 2018: fari puntati su Federico Burdisso nei 200 farfalla. Anna Pirovano ci prova nei 200 rana

Siamo ormai ai titoli di coda di questa settimana dedicata alle gare di nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018. Nella piscina di Buenos Aires (Argentina) ci si attendono gli ultimi fuochi d’artificio e l’Italia vorrà rispondere presente. Il Bel Paese, al momento, ha ottenuto un discreto numero di medaglie pari a: 1 oro, 3 argenti e 4 bronzi. 8 podi in totale, ultimo dei quali del sorprendente Marco De Tullio negli 800 stile libero, che vedono la nostra compagine in quarta posizione nella graduatoria relativa a questa specialità.

La festa, però, come detto potrebbe non essere finita. Le attenzioni sono tutte o quasi per Federico Burdisso. Il 17enne nativo di Pavia è pronto ad esibirsi nei suoi 200 farfalla, che negli Europei 2018 a Glasgow gli valsero uno strepitoso bronzo da ripescato. E così le intenzioni di replicare ci sono tutte. Certo, non sarà facile, tenendo conto che l’oro sembra essere già prenotato dall’ungherese Kristof Milak, tra i protagonisti assoluti dell’intera rassegna a Cinque Cerchi. Il magiaro, campione continentale assoluto, vuol dimostrare la propria superiorità e attendiamoci anche un riscontro cronometrico rilevante. Burdisso, però, ci proverà anche per l’animus pugnandi non gli fa certo difetto, conoscendo la sua distribuzione molto aggressiva nelle quattro vasche del delfino.

Non solo Burdisso per i nostri colori ma anche Anna Pirovano che proverà a staccare il biglietto per la finale dei 200 rana donne, sognando la top-3. La classe 2000 di Lecco, dopo aver sfiorato il podio nei 100 metri, vuol prendersi la rivincita nella doppia distanza ma non sarà affatto facile, tenendo conto che buona parte delle rivali che c’erano nelle due vasche ci sono anche in questo caso. La russa Anastasia Makarova, infatti, è la favorita per il successo finale e dovrebbe essere la nuotatrice più attrezzata per centrare il bersaglio grosso, senza sottovalutare anche l’irlandese Niamh Coyne, argento nei 100 rana. Pirovano che però ci metterà la solita grinta e dopo il tocco della piastra si potranno tirare le somme.













Foto: OASport