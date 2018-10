MotoGP, Marc Marquez: “La Honda vuole chiudere il Mondiale in casa”

77 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso: basterà arrivare in zona punti davanti all’alfiere Ducati per festeggiare il titolo. Marc Marquez sa bene cosa deve fare per chiudere i conti nel Mondiale di MotoGP e vorrà sicuramente provarci con tre gare d’anticipo: in casa della Honda, nel GP del Giappone. Non sarà facile, visto che la casa di Borgo Panigale si trova molto a suo agio nel Sol Levante, ma il fenomeno iberico può riuscirci.

“È troppo importante chiudere a casa nostra, la Honda ci tiene molto, daremo il massimo davanti al pubblico di casa. Certo non sarà facile perché Motegi è una pista stop and go dove essere forti in accelerazione è cruciale, dovremo lavorare per essere competitivi in questo aspetto contro la Ducati. Ad ogni modo cercheremo di gestire la situazione, l’obiettivo è portare a casa il Mondiale, adesso o più avanti” le parole alla vigilia dello spagnolo.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo