MotoGP, Marc Marquez: “Eccitato dall’idea di gareggiare in Thailandia per la prima volta”

Ancora una volta idee discordanti per Marc Marquez e Valentino Rossi. Se per il Dottore la nuova pista thailandese in quel di Buriram è tutt’altro che divertente (“Noiosa, a malapena ha delle curve”), molto entusiasta è lo spagnolo, leader del Mondiale di MotoGP di andare a gareggiare in terra asiatica nel week-end.

“Sono molto eccitato all’idea di gareggiare in Thailandia per la prima volta, ma serve calma e concentrazione: dobbiamo lavorare bene nel fine settimana per preparare al meglio la gara. Qui nei test di febbraio siamo andati bene, ma dobbiamo rivedere ogni dettaglio rispetto ad allora già dal venerdì mattina, specie per l’assetto e le gomme. Alcune parti del circuito sono insidiose, ma il tracciato mi piace. Poi si deve tener conto anche del fattore clima, molto caldo e umido: lì anche il fisico è messo a dura prova” le parole alla vigilia dell’iberico.

L’obiettivo, ovviamente, è quello di chiudere al più presto la pratica iridata.













Foto: Valerio Origo