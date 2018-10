F1, Jean Todt: “Giochi di squadra in Mercedes? Polemica inutile, fa parte degli accordi di un team”

Si è fatto un gran parlare del gioco di squadra messo in atto dalla Mercedes nel corso dell’ultimo GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’avvicendamento tra Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, valso il successo al britannico e il rafforzamento della vetta del campionato piloti nei confronti del ferrarista Sebastian Vettel (+50 punti), ha fatto storcere il naso ai puristi e a chi avrebbe preferito che Bottas non venisse penalizzato in questa maniera.

A schierarsi apertamente a favore del “team order” è il presidente della FIA Jean Todt che, presente al Salone di Parigi nello stand della Ferrari in occasione del lancio di Monza SP1 e SP2, ha espresso la propria idea: “Voi siete negativi e io sono positivo. Questa è la differenza fra noi. Quando ci sono grandi squadre che battagliano per un titolo mondiale, diventa molto difficile vincere, per cui quando ci sono le condizioni che si possa adottare una strategia di gara è giusto che questa venga praticata, anche perché c’è un regolamento che la consente per cui non c’è proprio niente da ridire – ha affermato Todt, intervistato da it.motorsport.com – È una decisione che rientra nella scelta di ogni squadra. Si è montata una polemica inutile. Posso capire che un pilota fosse contento e l’altro no, ma il gioco di squadra fa parte degli accordi in un team. Ma se uno prende una decisione è giusto che la faccia sapere all’esterno, perché nella vita bisogna dire le cose come stanno. Io ho sempre voluto dire la verità come nella questione di Barrichello“, ha affermato il dirigente francese ricordando il famoso episodio che lo vide coinvolto, quando era sulla plancia di comando del box di Maranello, nella decisione dello scambio di posizione tra il brasiliano e Michael Schumacher nel GP d’Austria 2002.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Konstantin Egorychev / Shutterstock.com