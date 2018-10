MotoGP, Valentino Rossi: “Il circuito di Burinam è davvero noioso, ha a malapena delle curve. Voglio tornare a lottare per il podio”

Tutto pronto per un nuovo week-end appassionante per quanto riguarda il Motomondiale 2018. Dal 5 al 7 ottobre si vola in terra asiatica, precisamente in Thailandia, sul nuovo circuito di Burinam, testato per la prima volta nelle prove di febbraio. Chi vuole tornare a dare spettacolo è Valentino Rossi: il Dottore sta attraversando un momento davvero negativo e vuole rialzarsi proprio con la trasferta asiatico-oceanica.

“Dopo così tante gare europee, è ora di andare in Thailandia dove abbiamo fatto un test pre-stagionale lì a febbraio e dove ci aspettano i fan asiatici, che sono molto appassionati di MotoGP. Come sempre, faremo del nostro meglio per renderlo un buon fine settimana di gara” le parole del pilota Yamaha alla vigilia (fonte Sport Mediaset).

Obiettivo: “Buriram non è uno dei miei circuiti preferiti, ma sarà un altro weekend importante per migliorare la nostra moto. Il mio obiettivo è tornare alla lotta per il podio e ottenere buoni risultati oltreoceano”.

Parole dure per il nuovo circuito thailandese: “Burinam è molto noioso, a malapena ha curve, solo lunghi rettilinei” ha dichiarato a Marca.













Foto: Valerio Origo