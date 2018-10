MotoGP, Jorge Lorenzo salta il GP Thailandia 2018: “Ho una fissura al radio destro. Provo a recuperare per Motegi”

Jorge Lorenzo non correrà il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP in programma domani sul tracciato di Buriram. Lo spagnolo era caduto ieri durante le prove libere 2 a causa di un brutto highside della sua Ducati, le prime visite mediche avevano escluso la presenza di fratture ma l’iberico non è riuscito a recuperare dagli acciacchi (era uscito già infortunato dal GP di Aragon di due settimane fa) e ha così ufficializzato la sua assenza per questo appuntamento.

I raggi, infatti, hanno mostrato una fissura nella parte finale del radio destro: “Sembrava tutto troppo bello per essere vero, invece c’è questa fissura che mi fa molto male e che mi impone di tenere bloccato e a riposo il polso per le prossime due settimane, così da sperare di poter correre a Motegi”.

A questo punto Jorge Lorenzo resterà in Thailandia e poi cercherà di rientrare per il GP del Giappone: “Anche lì sarà dura, peccato perché Motegi è una delle mie piste preferite, ma l’idea è quella di provarci. Correre qui in Thaliandia avrebbe avuto senso solo se fossi stato in testa al Mondiale, così invece sarebbe solo un rischio inutile. Peccato, però, perché prima di cadere stavo progredendo e mi sentivo bene. Se non altro, ho la tranquillità di sapere che non sono caduto per un mio errore ma per un problema tecnico che non si ripeterà più“.

Foto: Valerio Origo