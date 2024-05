Giro d’Italia 2024, Milan sfiora la rimonta epica, Merlier fa tris. Pogacar in trionfo ai Fori Imperiali

Emozioni fino all’ultimo nel Giro d’Italia 2024: una ventunesima tappa spettacolare sul finale, in uno scenario magnifico come quello di Roma. A vincere allo sprint è Tim Merlier, che pareggia i conti con Jonathan Milan, sfortunatissimo ma davvero eccezionale. Il belga in ogni caso trova la terza vittoria parziale, la quarta in carriera nella Corsa Rosa.

Primi chilometri che, come da tradizione, sono stati di passerella vera e propria. Tadej Pogacar in trionfo assieme alla squadra (per l’occasione la UAE Emirates ha vestito una divisa diversa, con le maniche in rosa), sfilata generale nella prima parte di gara, con Domenico Pozzovivo che è stato il primo ad entrarea Roma.

Dopo il primo passaggio sulla linea del traguardo è iniziata la corsa reale e sono partiti gli scatti con un tentativo di quattro uomini: Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Ewan Costiou (Arkea-B&B Hotels), Mikkel Honoré (EF Education – EasyPost) e Alex Baudin (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Per loro vantaggio massimo superiore ai 30”, ma le squadre dei velocisti non si sono fatte sorprendere, andando a chiudere a 12 chilometri dall’arrivo.

A 9 chilometri dal traguardo il colpo di scena: problema meccanico per Jonathan Milan, che è costretto a cambiare bici nel momento più difficile, con il gruppo lanciato a 60 km/h. L’azzurro è eccezionale nella rimonta, sfruttando la scia delle ammiraglie ed anche il lavoro di una Lidl-Trek mostruosa.

Volata lanciata da Tim Merlier (Soudal-QuickStep), la Maglia Ciclamino prova in tutti i modi a contrastare il belga ma è costretto ad arrendersi negli ultimi 50 metri. Terzo, ancora una volta, Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), poi Fernando Gaviria (Movistar).