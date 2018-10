Marc Marquez, GP Thailandia 2018: “Contento per la 50^ pole position, partivo dalla Q1. Vediamo per la gara”

Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo scatterà davanti a tutti anche sul tracciato di Buriram dopo aver preceduto Valentino Rossi di undici millesimi, domani in gara battaglierà col Dottore e anche con Andrea Dovizioso che partirà in terza posizione.

Il pilota della Honda ha firmato così la partenza al palo numero 50 della sua carriera e va a caccia di nuovi record, naturalmente la sua soddisfazione è ai massimi livelli come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky: “Sono contento per la pole position, tra l’altro partendo dalla Q1. Non me lo aspettavo ma ho avuto un problema con la moto nella FP3, stavo lavorando per la gara e questo è il rischio. Mi sento forte con la moto e ora vediamo, dobbiamo ancora lavorare perché ci sono due-tre cose che non mi piacciono al 100%“.













Foto: Valerio Origo