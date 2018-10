F1, Maurizio Arrivabene: “Il mio futuro sarà alla Ferrari, Winnow ispirazione per vincere il titolo”. Smentito un possibile ruolo nella Juventus

Maurizio Arrivabene respinge le voci che lo vorrebbero alla Juventus per il post Marotta. Il direttore della Scuderia Ferrari, già nel consiglio d’amministrazione del club bianconero, ha smentito categoricamente la possibilità di un cambio di ruolo: “Io sono alla Ferrari e il mio futuro sarà alla Ferrari“.

Il manager bresciano ha precisato così durante l’evento di presentazione della nuova livrea con cui la Ferrari correrà il GP del Giappone in programma nel weekend: “Io sono da anni un esponente del consiglio di amministrazione della società e prima di assumere questo incarico a Maranello avevo la delega del controllo/rischi. Mi fa piacere restare nel cda, sempre che la nomina venga accolta nella prossima assemblea dei soci, e ne sono onorato. Ma il mio lavoro resta qui”.

Il progetto Mission Winnow, con cui Philip Morris torna prepotentemente sul telaio del Cavallino Rampante, è stato commentato in questo modo da Maurizio Arrivabene: “Per noi Winnow deve essere fonte di ispirazione: per tornare a vincere il titolo, dobbiamo imparare dai nostri errori, comprenderli e crescere. È un processo di apprendimento”.













FOTOCATTAGNI