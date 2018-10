MotoGP, GP Thailandia 2018: gli orari delle differite e delle repliche. Il palinsesto su Sky e TV8

Le tre classi del Motomondiale sono pronte a scendere in pista per il Gran Premio di Thailandia 2018, primo appuntamento per questa neonata gara asiatica. Dalle ore 6.00 sarà tempo di battaglia sul tracciato di Buriram, con la Moto3 che aprirà le danze. Jorge Martino non vuole più fermarsi dopo aver passato di slancio il nostro Marco Bezzecchi, ma la pattuglia italiana sarà pronta, come sempre, a vendere cara la palle. Alle ore 7.20, poi, toccherà alla Moto2, con Francesco Bagnaia a caccia di punti preziosi per tenere a distanza il pericoloso Miguel Oliveira. Si arriverà, poi, alle ore 9.00 con la MotoGP che aspetta di capire quando Marc Marquez potrà festeggiare il suo ennesimo titolo nella classe regina.

Non avrete voglia di svegliarvi così presto e proseguire a gustarvi una domenica mattina di relax? Perfetto, di seguito vi proporremo tutti gli orari del GP di Thailandia, comprese tutte le repliche e sintesi (numerose) per gustarvi in differita le emozioni di Buriram. Per la diretta, o rivedere quanto accaduto più tardi, sarà sufficiente collegarsi con SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208), mentre saranno a disposizione repliche in chiaro delle gare anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). La domenica di Buriram sarà a disposizione in streaming anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per seguire le gare anche su smartphone, pc o tablet. OASport, come sempre, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali delle sessioni più importanti del Gran Premio di Thailandia che, per il fuso orario, avrà cinque ore di vantaggio rispetto all’Italia. Di seguito il programma completo dell’evento, con gli orari aggiornati alle nostre latitudini.

PROGRAMMA COMPLETO GP THAILANDIA 2018

Domenica 7 ottobre

ore 3.40-4.00 Warm-up Moto3

ore 4.10-4.30 Warm-up Moto2

ore 4.40-5.00 Warm-up MotoGP

ore 6.00 GARA MOTO3

ore 7.20 GARA MOTO2

ore 9.00 GARA MOTOGP

Repliche su SkySport MotoGP

Gara Moto3 ore 11.15, 19.00

Gara Moto2 ore 11.45, 15.00, 18.30

Gara MotoGP ore 12.15, 16.00, 19.30, 21.00, 23.15

Repliche su SkySport1

Gara MotoGP ore 13.00

Gara Moto2 ore 14.15

Repliche su TV8

Gara Moto3 ore 11.00

Gara Moto2 ore 12.15

Gara MotoGP ore 14.00

FOTO: Valerio Origo