F1, GP Giappone 2018: gli orari delle differite e delle repliche. Il palinsesto su Sky e TV8

Sarà una alba a tinte forti quella di domattina. Alle ore 7.10, infatti, sarà tempo del 17esimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018: il Gran Premio del Giappone. Vedremo il nuovo capitolo della saga tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel con in palio, per il tedesco, le ultime speranze di una rimonta in classifica generale che parla di 50 punti di distacco tra i due.

Non volete fare la classica “levataccia” per assistere alla corsa in diretta? Bene, di seguito vi proponiamo il programma completo del GP del Giappone, con gli orari di tutte le (numerose) repliche previste. La gara comunque prenderà il via alle ore 7.10 italiane e sarà visibile su SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport F1 (canale 207) per cui anche in streaming su SkyGo (riservato ai soli abbonati) su pc, smartphone e tablet. Per l’occasione è prevista anche una replica in chiaro su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdersi nemmeno un secondo dell’azione a Suzuka!

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2018

ore 07.10 GARA – Diretta su SkySport1 e SkySportF1

Repliche su SkySport1

ore 10.00, 01.00

Repliche su SkySport MotoGP

ore 10.00, 14.00, 18.00, 20.00, 22.30, 01.30

Repliche su TV8

ore 21.15

