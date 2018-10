Trento-Modena,Finale Supercoppa Italiana volley 2018: programma, orario e tv. Su che canale vederla

Domani 7 ottobre si disputerà la Finale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. A ospitare l’evento sarà il PalaBarton di Perugia dove verrà assegnato il primo trofeo della nuova stagione riservata ai club.

Si confronteranno Trento e Modena che hanno superato rispettivamente Perugia e Civitanova. I dolomitici hanno sovvertito il pronostico della vigilia e hanno letteralmente surclassato i Campioni d’Italia che si sono fatti sorprendere tra le mura amiche in appena 90 minuti di gioco: uno show strepitoso della Itas dall’inizio alla fine è valso la prima sorpresa della stagione. Sulla loro strada ci sarà e ci si aspetta un grande match contro i modenesi, reduci da una vera e propria maratona in semifinale. Di seguito il programma e la copertura televisiva

DOMENICA 7 OTTOBRE:

15.00 Perugia-Civitanova Finale 3° posto

19.30 Modena-Trento Finale Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile

SUPERCOPPA ITALIANA 2018: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite (a eccezione della finale per il terzo posto) saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.