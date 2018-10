MotoGP, GP Giappone 2018: prove libere. A che ora cominciano e su che canale vederle in tv

Da domani si scende in pista a Motegi (Giappone), sede del quartultimo round del Motomondiale 2018. Sul tracciato nipponico, nella classe regina, aspettiamoci un nuovo confronto tra la Honda e la Ducati. La scuderia giapponese, nel suo round di casa, si aspetta di chiudere i giochi con Marc Marquez, visto il vantaggio dello spagnolo su Andrea Dovizioso di 77 punti. Un margine importante che potrebbe consentire all’asso iberico di aggiudicarsi il settimo iride in carriera. Al “Dovi” spetta il compito di tenere in vita un campionato che, ormai, sembra però già scritto. Per quanto riguarda la Yamaha, i segnali di ripresa evidenziati in Thailandia dovranno essere confermati anche qui. Valentino Rossi e Maverick Vinales vogliono essere della partita per il “successo di tappa” e ciò renderà ulteriormente interessante il confronto.

Nelle altre cilindrate, la lotta tra Jorge Martin e Marco Bezzecchi (Moto3) ha preso una piega favorevole allo spagnolo, dopo la caduta del romagnolo a Buriram. Per questo il centauro nostrano vorrà riscattarsi ma attenzione a Fabio Di Giannantonio, vincitore sull’asfalto thailandese, e tornato improvvisamente in corsa per il titolo. In Moto2, invece, altro duello tra Francesco “Pecco” Bagnaia e Miguel Oliveira, con il nostro portacolori pronto ad aumentare il proprio vantaggio nella graduatoria generale.

In questo venerdì i piloti saggeranno le condizioni del tracciato ed inizieranno a capire quali saranno le gomme giuste da scegliere su una pista nella quale freni e conduzione di curva fanno sempre la differenza. La prima giornata di prove libere del Gran Premio del Giappone del Motomondiale sarà trasmessa, come consuetudine, da SkySport, tramite i canali SkySport MotoGP (canale 208) e SkySport1 (canale 201). Per chi volesse seguire il venerdì di Motegi tramite smarphone, pc o tablet sarà sufficiente collegarsi a SkyGo (per i soli abbonati). OASport, come ogni altro appuntamento, seguirà con le DIRETTE LIVE scritte i momenti clou della giornata, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Motomondiale.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2018

Venerdì 19 ottobre

ore 2.00-2.40 Prove libere 1 Moto3

ore 2.55-3.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 3.55-4.40 Prove libere 1 Moto2

ore 6.10-6.50 Prove libere 2 Moto3

ore 7.05-7.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 8.05-8.50 Prove libere 2 Moto2

Repliche MotoGP:

su SkySport1 ore 9.05, 12.15

su SkySport MotoGP ore 9.05, 12.15, 14.00, 19.15, 21.00.

Repliche Moto2:

su SkySport1 ore 10.00, 12.15

su SkySport MotoGP ore 10.00, 15.45, 18.15, 22.45.

Repliche Moto3:

su SkySport MotoGP ore 16.45, 22.00

Foto: Valerio Origo