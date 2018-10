Moto3, GP Giappone 2018: risultati e classifiche qualifiche. Pole di Rodrigo, Bezzecchi è terzo davanti a Martin

E’ di Gabriel Rodrigo (KTM) la pole del GP del Giappone 2018, quartultima prova del Mondiale 2018 di Moto3. L’argentino del Team RBA BOE Skull Rider ha ottenuto il crono di 1’56″894 al termine di un time-attack estremamente lottato e tattico dove tutti hanno cercato di sfruttare la scia migliore negli ultimi minuti, facendo attenzione però a non incorrere in sanzioni per eccessivi rallentamenti. Alle spalle del centauro sudamericano troviamo il britannico John McPhee (CIP – Green Power KTM), che si è fermato a 75 millesimi dal leader, mentre è terzo il nostro Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP KTM) che ha ottenuto un’importante prima fila, distante 0″120 da Rodrigo. Buone le indicazioni per il romagnolo che ha confermato di essere uno dei favoriti per la vittoria domani in gara.

Lo marca da vicino, comunque, il capoclassifica del campionato della minima cilindrata Jorge Martin che in sella alla Honda del Team Gresini è quarto a 224 millesimi dalla vetta, recuperando posizioni proprio nelle ultime battute, leggendo perfettamente la situazione in pista nelle fasi concitate delle qualifiche. E’ chiaro che il confronto tra il “Bez” e l’iberico sarà l’attrazione principale, essendo in gioco l’iride. A completare il quadro della top-10 in chiave italiana troviamo Enea Bastianini sulla Honda del Leopard Racing (a 0″300) in sesta piazza, Dennis Foggia (a 0″308) sulla KTM dello Sky Racing Team VR46 settimo e Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard Racing) a 559 millesimi dal leader in decima posizione. Più staccato, invece, il terzo della classifica generale Fabio Di Giannantonio (Honda) che non è andato oltre il 15° tempo a 0″742 da Rodrigo. Per lui si prospetta una corsa non semplice.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP GIAPPONE 2018 – MOTO3

1 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 1’56.894 11 11 216.1

2 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 1’56.969 12 12 0.075 0.075 216.0

3 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 1’57.014 12 12 0.120 0.045 218.8

4 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’57.118 12 12 0.224 0.104 213.2

5 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’57.120 14 14 0.226 0.002 214.7

6 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 1’57.194 11 11 0.300 0.074 217.7

7 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’57.202 13 13 0.308 0.008 215.5

8 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 1’57.260 11 11 0.366 0.058 219.3

9 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’57.410 2 11 0.516 0.150 216.9

10 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1’57.453 7 11 0.559 0.043 217.1

11 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 1’57.476 4 9 0.582 0.023 216.4

12 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team HONDA 1’57.507 11 11 0.613 0.031 217.8

13 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1’57.610 5 10 0.716 0.103 218.0

14 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 1’57.627 7 12 0.733 0.017 221.4

15 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’57.636 2 13 0.742 0.009 216.0

16 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1’57.692 11 11 0.798 0.056 213.6

17 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’57.755 14 14 0.861 0.063 215.8

18 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’57.862 9 12 0.968 0.107 214.3

19 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’57.910 5 13 1.016 0.048 215.2

20 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’58.002 8 13 1.108 0.092 213.6

21 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 1’58.020 5 10 1.126 0.018 215.8

22 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 1’58.034 7 12 1.140 0.014 216.2

23 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’58.107 12 12 1.213 0.073 215.5

24 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’58.236 8 13 1.342 0.129 217.1

25 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 1’58.315 8 12 1.421 0.079 216.9

26 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’58.411 9 10 1.517 0.096 213.4

27 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 1’58.659 15 15 1.765 0.248 215.8

28 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1’58.659 14 14 1.765 216.7

29 13 Shizuka OKAZAKI JPN Kohara Racing Team HONDA 2’03.453 5 16 6.559 4.794 203.6

30 36 Yuto FUKUSHIMA JPN Team Plus One HONDA 2’03.584 9 14 6.690 0.131 201.1













Foto: Valerio Origo