MotoGP, GP Giappone 2018: a che ora si corrono le qualifiche e su che canale vederle in tv?

Sabato 20 ottobre andranno in scene le qualifiche del GP del Giappone 2018, quartultimo appuntamento del Motomondiale 2018. Sul tracciato di Motegi apprestiamoci a vivere un time-attack molto interessante. Nella classe regina, nuovo duello tra la Honda e la Ducati con Marc Marquez, vicinissimo al titolo iridato, motivato a centrare la pole. La Rossa, con una sola punta visto il forfait di Jorge Lorenzo, si giocherà la carta Andrea Dovizioso. Il forlivese vuol rovinare la festa allo spagnolo su un tracciato che ha sempre amato ed adatto alle sue caratteristiche di guida. Da par suo Valentino Rossi e la Yamaha si augurano di avere gli stessi feedback positivi del round in Thailandia. Nelle altre due classi i nostri Francesco “Pecco” Bagnaia (Moto2) e Marco Bezzecchi (Moto3) saranno gli osservati speciali di un weekend forse decisivo per le graduatorie generali.

Il sabato del Gran Premio del Giappone del Motomondiale sarà trasmesso, come consuetudine, da SkySport, tramite i canali SkySport MotoGP (canale 208) e SkySport1 (canale 201). Per quanto riguarda le qualifiche, sono previste repliche e sintesi anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). Per chi volesse seguire il sabato di Motegi tramite smarphone, pc o tablet sarà sufficiente collegarsi a SkyGo (per i soli abbonati). OASport, come ogni altro appuntamento del campionato, seguirà con le DIRETTE LIVE scritte i momenti clou, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Motomondiale.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2018

Sabato 20 ottobre

ore 2.00-2.40 Prove libere 3 Moto3

ore 2.55-3.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 3.55-4.40 Prove libere 3 Moto2

ore 5.35-6.15 Qualifiche Moto3

oe 6.30-7.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 7.10-7.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 7.35-7.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 8.05-8.50 Qualifiche Moto2

Repliche MotoGP:

su SkySport1 ore 9.05, 11.45.

su SkySport MotoGP ore 905, 12.15, 14.00, 19.15, 21.00

Repliche Moto2:

su SkySport MotoGP ore 15.45, 18.15 e 22.45.

Repliche Moto3:

su SkySport MotoGP ore 16.45 e 22.00

Foto: Valerio Origo