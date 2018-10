MotoGP, GP Australia 2018: domani la gara. Programma, orari e tv

Domani, domenica 27 ottobre, andrà in scena il Gran Premio d’Australia 2018, diciassettesima e terzultima tappa del Motomondiale. Si corre sulla pista di Phillip Island, uno dei tracciati più apprezzati da piloti ed appassionati per lo scenario mozzafiato e per il lay-out molto selettivo che permette diverse interpretazioni di traiettoria e dunque favorisce i sorpassi. Negli ultimi anni abbiamo sempre assistito a delle gare molto spettacolari ricche di duelli molto avvincenti anche per la vittoria in Australia, in cui Marc Marquez ha fatto il bello e il cattivo tempo.

Il fenomeno di Cervera, il quale ha conquistato domenica scorsa a Motegi il suo settimo titolo iridato della carriera con tre gare d’anticipo, ha un rapporto molto particolare con la gara australiana visto che in cinque edizioni disputate in MotoGP ha ottenuto due vittorie e tre ritiri (due scivolate ed una bandiera nera). Sostanzialmente quando l’iberico della Honda è arrivato alla bandiera a scacchi ha sempre portato a casa 25 punti dal weekend di Phillip Island. Oltre al prestigio della vittoria di tappa sono rimasti due elementi di interesse per questo finale di stagione: la volata per il secondo e terzo posto della classifica piloti e per il successo nel Mondiale costruttori e team. Dovizioso, dopo la caduta di Motegi, ha solo 9 punti di vantaggio su Rossi e 39 su Viñales nel Mondiale perciò non può più permettersi di sbagliare negli ultimi 3 GP per conservare la piazza d’onore.

Le gare delle tre classi del Motomondiale verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in differita su TV8, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go (riservato ai soli abbonati). OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti costanti in tempo reale della gara di Phillip Island della classe regina. Di seguito il calendario completo della domenica del GP di Australia 2018, tappa del Motomondiale. Ricordiamo che nella notte tra sabato e domenica subentrerà l’ora solare, le lancette in Italia tornano indietro di un’ora.

DOMENICA 28 OTTOBRE

ore 1.40-2.00 Warm-up Moto3

ore 2.10-2.30 Warm-up Moto2

ore 2.40-2.00 Warm-up MotoGP

ore 3.00 GARA MOTO3 (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 4.20 GARA MOTO2 (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 6.00 GARA MOTOGP (diretta su Sky Sport MotoGP)

Repliche su TV8:

ore 11.00 Gara Moto3

ore 12.20 Gara Moto2

ore 14.00 Gara MotoGP













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo