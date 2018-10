MotoGP oggi, GP Australia 2018: qualifiche. A che ora iniziano e come vederle in diretta e differita su Sky e TV8

A Phillip Island è tempo di guardare i cronometri! Sono in arrivo le qualifiche del GP d’Australia 2018 del Motomondiale. Le tre classi si sfideranno per conquistare la pole position sullo splendido tracciato nello stato di Victoria, per un sabato di grande importanza, specialmente per Moto2 e Moto3 che vedono i rispettivi titoli iridati ancora in bilico. Nella classe regina, invece, vedremo se Marc Marquez vorrà continuare da “cannibale” o lascerà spazio ai rivali. Conoscendo lo spagnolo, barrare l’opzione “A”.

La giornata, ovviamente, prenderà il via con gli ultimi turni di prove libere, quindi saranno di scena le tre qualifiche. Per quanto riguarda la MotoGP, la Q1 prenderà il via alle ore 7.10. Il sabato di Phillip Island sarà visibile, come ogni altro appuntamento del calendario, su SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208). Per quanto riguarda le qualifiche della MotoGP sarà disponibile una replica in chiaro anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). OASport seguirà il Gran Premio di Australia con le consuete DIRETTE LIVE testuali dei momenti clou del fine settimana di Phillip Island.

PROGRAMMA COMPLETO GP AUSTRALIA 2018

Sabato 27 ottobre

ore 1.00-1.40 Prove libere 3 Moto3

ore 1.55-2.40 Prove libere 3 Moto2

ore 2.55-3.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 4.35-5.15 Qualifiche Moto3

ore 5.30-6.15 Qualifiche Moto2

ore 6.30-7.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 7.10-7.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 7.35-7.50 Qualifiche 2 MotoGP

Repliche MotoGP

su SkySport1 ore 8.00, 10.45

su SkySport MotoGP ore 10.45, 14.00, 19.15, 21.00

sy TV8 ore 14.00

Repliche Moto2

su SkySport MotoGP ore 15.45. 18.15, 22.15

Repliche Moto3

su SkySport MotoGP ore 12.30, 16.45, 22.00

FOTO: VAlerio Origo