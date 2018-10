Kimi Raikkonen, GP Messico F1 2018: “Pista complicata, fatica con le hypersoft. Ripetere Austin? Ci proveremo”

Kimi Raikkonen ha faticato nelle prove libere che hanno aperto il lungo weekend riservato al GP del Messico 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha pagato la mancanza di aderenza sul giro secco proprio come Sebastian Vettel e le Mercedes mentre è andato un po’ meglio sul passo gara. Il finlandese sarà comunque uno dei contendenti per la pole position nelle qualifiche di domani e spera di poter ottenere un buon risultato nella gara in programma domenica.

Il Campione del Mondo 2007, tornato al successo settimana scorsa ad Austin, non è di molte parole come sua consueta abitudine e ha rilasciato una dichiarazione lampo ai microfoni di Sky Sport al termine del suo terzultimo venerdì con la scuderia di Maranello: “La pista è sempre stata complicata e quest’anno non è diverso. Però nel corso della giornata siamo andati migliorando, specie verso la fine. Non siamo riusciti a fare un gran giro con le hypersoft, c’è del lavoro da fare e vedremo dove saremo domani. Ripetere Austin? Faremo del nostro meglio e vedremo”.