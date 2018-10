Moto2, GP Thailandia 2018: prove libere 2, risultati e classifiche. Mattia Pasini sfreccia davanti a Bagnaia

Mattia Pasini si conferma il più veloce nelle prove libere del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale Moto2. Il centauro della Italtrans Racing Team, in sella alla sua Kalex, ha stampato un interessante 1:36.839, miglior tempo della FP2 dopo che aveva già chiuso al comando nella sessione mattutina. Il 33enne, che in stagione aveva vinto in Argentina ma che da quel momento non è più salito sul podio, sembra avere parecchia confidenza col tracciato di Buriram e ha dato paga a tutti gli avversari.

Gli italiani sono in grande forma su questo circuito affrontato per la prima volta, alle spalle di Pasini si conferma infatti il solidissimo Francesco “Pecco” Bagnaia: il leader del Mondiale è attardato di appena 142 millesimi dal connazionale e sembra avere tutte le carte in regola per puntare in alto, l’obiettivo è naturalmente quello di guadagnare dei punti nei confronti del portoghese Miguel Oliveira (il pilota della KTM, già attardato di 19 lunghezze in classifica generale, occupa l’ottava posizione a mezzo secondo dal leader). Lorenzo Baldassarri e Luca Marini sono quarto e quinto attardati di tre decimi, preceduti di un soffio dallo spagnolo Alex Marquez, unico intruso in una top 5 tutta italiana.

GP THAILANDIA 2018, PROVE LIBERE 2: RISULTATI E CLASSIFICA DEI TEMPI

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 266.9 1’36.839

2 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 266.7 1’36.981 0.142 / 0.142

3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 266.8 1’37.137 0.298 / 0.156

4 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 266.6 1’37.145 0.306 / 0.008

5 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 268.0 1’37.195 0.356 / 0.050

6 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 266.9 1’37.339 0.500 / 0.144

7 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 268.9 1’37.353 0.514 / 0.014

8 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 264.5 1’37.375 0.536 / 0.022

9 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 266.7 1’37.379 0.540 / 0.004

10 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up Speed Up 269.1 1’37.536 0.697 / 0.157

11 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 268.0 1’37.563 0.724 / 0.027

12 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 267.1 1’37.579 0.740 / 0.016

13 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 265.0 1’37.685 0.846 / 0.106

14 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 260.8 1’37.695 0.856 / 0.010

15 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 269.0 1’37.715 0.876 / 0.020

16 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 267.4 1’37.749 0.910 / 0.034

17 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 268.5 1’37.794 0.955 / 0.045

18 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 265.5 1’37.802 0.963 / 0.008

19 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 264.8 1’37.868 1.029 / 0.066

20 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 264.3 1’37.881 1.042 / 0.013

21 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 267.4 1’37.901 1.062 / 0.020

22 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 263.0 1’38.052 1.213 / 0.151

23 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 262.0 1’38.141 1.302 / 0.089

24 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 263.4 1’38.185 1.346 / 0.044

25 57 Edgar PONS SPA MB Conveyors – Speed Up Speed Up 262.3 1’38.203 1.364 / 0.018

26 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 263.8 1’38.256 1.417 / 0.053

27 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 261.1 1’38.258 1.419 / 0.002

28 99 Thitipong WAROKORN THA SAG Team Kalex 263.8 1’38.699 1.860 / 0.441

29 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 266.2 1’38.902 2.063 / 0.203

30 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 260.7 1’39.089 2.250 / 0.187

31 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 263.0 1’39.225 2.386 / 0.136

32 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 260.4 1’40.190 3.351 / 0.965













Foto: Valerio Origo