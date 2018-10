Moto2, GP Thailandia 2018: risultati e classifiche prove libere 1. Mattia Pasini davanti a tutti, Oliveira (2°) precede Bagnaia (4°)

Mattia Pasini vola al termine delle prove libere 1 del GP di Thailandia, quindicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2. Il romagnolo, sulla Kalex dell’Italtrans Racing Team, ha ottenuto il miglior crono della prima sessione della media cilindrata in 1’37″757, mettendo in evidenza un gran passo ed essendo in grande confidenza con il circuito di Buriram. Una pista inedita per il Motomondiale dove i riferimenti per i team sono piuttosto scarsi.

Alle spalle di Pasini si è classificato il secondo della graduatoria generale del campionato, ovvero il portoghese Miguel Oliveira. L’alfiere della KTM si è fermato a 93 millesimi dal best time e ha fatto vedere che il suo pacchetto è competitivo. La KTM sembra andar forte sulla pista asiatica, dotata di tante accelerazioni. Un fattore che potrebbe sorridere al lusitano. In terza e quarta piazza troviamo poi lo spagnolo Alex Marquez (1’37″923) e il nostro Francesco Bagnaia (1’37″949), sulla Kalex dello Sky Racing Team VR46. “Pecco“, concentrandosi sul lavoro di messa a punto del passo gara, ha inanellato diversi giri con gomma usata, ottenendo dei buoni riscontri. Per cui si possono trarre spunti positivi da quanto fatto vedere fino ad ora.

A completare la top10, ci sono lo spagnolo Augusto Fernandez (quinto) sulla Kalex del Pons HP40, il giapponese Tetsuta Nagashima (Idemitsu Honda Team Asia), il finlandese Niki Tuuli (Petronas Sprinta Racing), il britannico Sam Lowes (Swiss Innovative Investors), l’iberico Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2) e il francese Fabio Quartararo (MB Conveyors – Speed Up).

ORDINE DEI TEMPI PROVE LIBERE 1 – GP THAILANDIA 2018 – MOTO2

1 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’37.757 16 21 266.9

2 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 1’37.850 21 21 0.093 0.093 268.9

3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’37.923 13 22 0.166 0.073 268.9

4 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’37.949 15 21 0.192 0.026 267.7

5 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 KALEX 1’37.957 13 21 0.200 0.008 267.3

6 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’37.983 19 20 0.226 0.026 265.7

7 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing KALEX 1’38.023 20 20 0.266 0.040 264.0

8 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 1’38.103 21 23 0.346 0.080 262.7

9 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’38.105 22 22 0.348 0.002 264.4

10 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up SPEED UP 1’38.132 12 20 0.375 0.027 264.9

11 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’38.145 20 21 0.388 0.013 262.9

12 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’38.160 13 21 0.403 0.015 266.0

13 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’38.251 8 22 0.494 0.091 264.8

14 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’38.259 22 23 0.502 0.008 265.7

15 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 1’38.269 8 20 0.512 0.010 269.3

16 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’38.279 19 20 0.522 0.010 266.7

17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 KALEX 1’38.362 21 22 0.605 0.083 264.5

18 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP KALEX 1’38.369 11 19 0.612 0.007 267.3

19 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing TECH 3 1’38.378 10 21 0.621 0.009 264.0

20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.434 18 20 0.677 0.056 266.5

21 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 1’38.547 17 23 0.790 0.113 267.3

22 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 1’38.549 18 24 0.792 0.002 263.5

23 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing TECH 3 1’38.617 23 23 0.860 0.068 262.6

24 57 Edgar PONS SPA MB Conveyors – Speed Up SPEED UP 1’38.836 16 18 1.079 0.219 263.2

25 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 1’39.046 21 22 1.289 0.210 266.3

26 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team SUTER 1’39.181 17 19 1.424 0.135 258.2

27 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 1’39.189 21 21 1.432 0.008 262.7

28 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team SUTER 1’39.503 13 13 1.746 0.314 257.3

29 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team KALEX 1’39.512 8 22 1.755 0.009 264.3

30 99 Thitipong WAROKORN THA SAG Team KALEX 1’39.922 14 18 2.165 0.410 264.7

31 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team KALEX 1’40.144 19 19 2.387 0.222 260.6

32 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 1’40.959 17 19 3.202 0.815 259.5













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo