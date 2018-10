Milan-Betis Siviglia, Europa League: orario d’inizio e come vederla in tv

Dopo la due-giorni di Champions League ci apprestiamo a seguire la terza giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2018-2019, che si svolgerà integralmente questa sera. Allo stadio “San Siro” di Milano andrà in scena lo scontro diretto per il primato del gruppo F tra Milan e Betis Siviglia, che si giocherà nella prima fascia oraria di partite, alle 18.55. La situazione del raggruppamento vede i rossoneri in vetta a punteggio pieno con 6 punti davanti agli andalusi con 4, ai greci dell’Olympiacos con 1 e alla “cenerentola” lussemburghese del Dudelange con due sconfitte in altrettante partite. Il doppio confronto con il Betis sarà importantissimo per le ambizioni europee della squadra guidata da Gattuso, che proverà a reagire dopo la sconfitta nel derby subita in extremis per blindare la qualificazione ai sedicesimi ed il primo posto del girone (utile per evitare squadre di primissima fascia al primo turno dell’eliminazione diretta). L’allenatore dei rossoneri riproporrà Higuain e Suso nel tridente offensivo dal primo minuto come nella scorsa giornata con l’Olympiacos, inoltre dovrebbe schierare nell’undici titolare Mattia Caldara (una presenza stagionale sinora con il Dudelange) e Tièmouè Bakayoko al posto di un acciaccato Lucas Biglia.

La partita comincerà alle ore 18.55 di questa sera e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 (201) e su Sky Sport (canale 252), la diretta streaming sarà visibile su Sky Go (riservato ai soli abbonati). OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti in tempo reale, per non perdersi neanche un minuto del cammino europeo del Milan.

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE

Ore 18.55 Milan-Betis Siviglia (diretta su Sky Sport 1)













Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock.com