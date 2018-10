Marsiglia-Lazio, Europa League: orario d’inizio e come vederla in tv

Stasera alle 21:00 è in programma uno dei match più blasonati che l’Europa League 2018-2019 possa offrire: Marsiglia-Lazio. I biancazzurri, dopo la pesante sconfitta di Francoforte per 4-1, devono obbligatoriamente uscire dal Velodrome con un risultato positivo. Per i francesi la situazione è ancora peggiore: battuti dall’Eintracht, i ragazzi di Rudi Garcia non sono riusciti ad imporsi sul campo dell’Apollon Limassol, pareggiando 2-2, e ora sono costretti a trovare i tre punti contro i laziali, altrimenti, a meno di un girone di ritorno eccellente verranno estromessi dalla fase ad eliminazione diretta. Inzaghi, vista l’importanza della sfida, con ogni probabilità si affiderà ai suoi calciatori migliori, Immobile in primis.

Di seguito tutte le informazioni su Marsiglia-Lazio: programma, orario di inizio e dove vederla.

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE

21:00 Marsiglia-Lazio

MARSIGLIA-LAZIO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA

La sfida sarà visibile in diretta in chiaro su Tv8, oltre che su Sky Sport Uno. Disponibile anche la diretta streaming tramite gli account Sky Go e Now TV.

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock