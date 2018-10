LIVE Milan-Betis Siviglia, Europa League 2019 in DIRETTA: risultato e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Betis Sivigilia, match valido per l’Europa League 2019 di calcio. A San Siro andrà in scena una partita fondamentale per le sorti europee dei rossoneri che vogliono prontamente riscattarsi dalla sconfitta subita nel derby di campionato contro l’Inter: i ragazzi di Rino Gattuso, crollati in pieno recupero sotto il gol di Icardi, devono rialzare la testa e la sfida continentale contro la compagine spagnola si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, uno scontro importante per i meneghini che dopo le prime due vittorie nella competizione vogliono infilare il tris per ipotecare la qualificazione ai sedicesimi di finale.

Il Milan spera di ritrovare il miglior Gigi Donnarumma dopo l’uscita sbagliata nella stracittadina e avrà bisogno disperato dei gol di Gonzalo Higuain che cerca risposte importanti fuori dai confini nazionali. Servirà una prova perfetta per imbrigliare un avversario scomodo e ostico che potrebbe creare diversi grattacapi alla squadra italiana, ancora un po’ troppo altalenante in questo avvio di stagione e che spera di ritrovarsi a tutti gli effetti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Milan-Betis Sivigilia, match valido per l’Europa League 2019 di calcio: cronaca in tempo reale minuto dopo minuto per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.55. Buon divertimento a tutti.

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

QUANDO SI GIOCA MILAN-BETIS SIVIGLIA? DATA, PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE:

18.55 Milan-Betis Siviglia

MILAN-BETIS SIVIGLIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













Foto: fabrizio andrea bertani shutterstock