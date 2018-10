Ginnastica, Mondiali 2018: oggi le qualifiche maschili (giovedì 25 ottobre). Calendario, programma, orari, tv e italiani in gara

Oggi giovedì 25 ottobre incominciano i Mondiali 2018 di ginnastica artistica. A ospitare la rassegna iridata è l’Aspire Dome di Doha (Qatar), la rassegna iridata della Polvere di Magnesio sbarca in Medio Oriente per la prima volta nella storia. Si preannuncia subito grande spettacolo, oggi spazio alla prima parte delle qualificazioni maschili che ci regaleranno immediatamente grandi emozioni.

In pedana scenderanno la Russia Campionessa d’Europa, le quotata Francia e Svizzera, l’ambiziosa Ucraina di Oleg Verniaiev, l’Olanda di Epke Zonderland, il solido Belgio. L’Italia gareggerà domani proprio come le grandi favorite Cina e Giappone. Ci sarà da divertirsi per circa 14 giorni, sarà una giornata infinita che regalerà diversi spunti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di oggi giovedì 25 ottobre ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica. Non sono previste dirette tv e streaming, DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE:

08.00-10.00 Qualificazioni (maschile), prima suddivisione con Russia, Romania, Francia

10.30-12.30 Qualificazioni (maschile), seconda suddivisione con Olanda, Belgio, Croazia, Bielorussia

13.30-15.30 Qualificazioni (maschile), terza suddivisione con Israele, Svizzera, Corea del Nord

16.00-18.00 Qualificazioni (maschile), quarta suddivisione con Bulgaria, Azerbaijan

19.00-21.00 Qualificazioni (maschile), quinta suddivisione con Ucraina, Canada, Spagna

OGGI NON CI SONO ITALIANI IN GARA

COME VEDERE I MONDIALI IN DIRETTA TV E STREAMING:

Non sono previste dirette tv e streaming per le qualificazioni.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













Foto: Federginnastica