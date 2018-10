McGregor-Numagomedov, quanti soldi guadagnano i lottatori? Il montepremi per la sfida stellare della MMA

Conor McGregor e Khabib Numagomedov sono pronti per affrontarsi nell’attesissimo match che mette in palio la corona mondiale dei pesi leggeri per quanto riguarda la MMA: stanotte (ore 04.00 italiane, diretta streaming su Dazn) andrà in scena l’incontro più atteso dell’ultimo decennio nell’ambito delle arti marziali miste. Si preannuncia una battaglia campale tra due stelle indiscusse di questo sport: da una parte il 30enne irlandese, vera icona della disciplina che aveva abbandonato la cintura per poter affrontare Floyd Mayweather nel milionario incontro di pugilato; dall’altra il 30enne russo, detentore del titolo iridato e pronto a sfidare il fenomeno indiscusso sull’ottagono.

UFC 229 entrerà nella storia del combattimento ma quanti soldi guadagneranno i due lottatori e qual è il montepremi per questo match faraonico? Al momento non ci sono ancora delle cifre ufficiali ma basti pensare che Conor McGregor, in occasione della sua ultima apparizione nella MMA, guadagnò ben 2,8 milioni di sterline e dunque si può tranquillamente immaginare che per questa circostanza abbia ottenuto delle cifre ben più importanti anche se certamente non paragonabili a quelle generate dal volume d’affari dell’incontro con Money. Da annotare, inoltre, che ben 2,5 milioni di persone hanno già acquistato l’evento in pay-per-view, una delle cifre più elevate della storia e dunque anche questo contribuirà ad arricchire il portafoglio dei due combattenti.

Foto: pagina Facebook McGregor