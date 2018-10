Taekwondo, Olimpiadi Giovanili 2018: domani si comincia con i -48 kg maschili e -44 kg femminili

Domani si assegneranno le prime medaglie nel taekwondo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Nella prima giornata di gare saranno impegnate le due categorie di peso minori: -48 kg maschili e -44 kg femminili, in cui non troveremo azzurri. Andiamo quindi a scoprire i favoriti e i possibili scenari dei primi incontri di questa rassegna a cinque cerchi.

Partiamo dai -48 kg maschili dove il principale favorito sarà l’uzbeko Ulugbek Rashitov, vincitore del torneo di qualificazione olimpico ad Hammamet e bronzo ai Mondiali nei -51 kg. Il suo principale rivale sarà il russo Dmitrii Shishko, bronzo iridato nella categoria, che però in semifinale potrebbe trovarsi di fronte un avversario ostico come lo statunitense Sharif Salim, reduce da diversi successi nei tornei Open stagionali.

Nei -44 kg femminili il duello per l’oro dovrebbe essere tra la russa Polina Shcherbakova e la coreana Mi-Reu Kang. La russa ha vinto il torneo di qualificazione ad Hammamet, in cui Kang ha invece conquistato il titolo nei -42 kg e sulla carta la finale sarà tra queste due atlete, visto che si trovano anche da parti opposte dal tabellone. Attenzione però anche alla croata Lena Stojkovic, terza sia nel torneo di qualificazione che ai Mondiali, che proverà a battere Kang in un’eventuale semifinale.

Foto: FITA