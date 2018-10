Olimpia Milano-Khimki Mosca, Eurolega basket 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

L’Olimpia Milano è reduce dalla straordinaria vittoria di Atene contro l’Olympiacos. La partita di stasera contro il Khimki Mosca è una sfida che l’Armani Exchange deve assolutamente vincere per non cancellare la straordinaria impresa del Pireo e per confermare di aver ormai raggiunto una certa continuità e soprattutto uno status importante anche in campo europeo.

L’Armani Exchange ha perso solo con il Real Madrid in questa stagione, mentre il Khimki non sta attraversando un buon periodo, avendo perso tutte le prime tre partite di Eurolega. Una squadra che ha in Alexey Shved la stella principale, con il fenomeno russo che sta viaggiando a quasi 30 punti di media a partita (28.3). Dall’altra parte per l’Olimpia il migliore è Mike James con 18.7 punti a gara.

Olimpia Milano-Khimki Mosca si giocherà staera alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 25 ottobre

Ore 20.45: Olimpia Milano-Khimki Mosca

Diretta streaming su Eurosport Player e diretta scritta su OA Sport













