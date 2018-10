Lotta, Mondiali 2018: programma, orari e tv di sabato 20 ottobre. Tutti gli azzurri in gara

Scatteranno oggi a Budapest, in Ungheria, i Mondiali senior di lotta: in questa prima giornata di gare saranno protagoniste quattro categorie di peso maschili della lotta libera: 61, 74, 86, e 125 kg. Sarà in gara oggi un solo azzurro, ma l’italia calerà subito l’asso: Frank Chamizo punta certamente alla medaglia d’oro.

Nella mattinata (ore 10.30) si terranno sedicesimi, ottavi e quarti, mentre nel pomeriggio (ore 16.45) si terranno le semifinali. Di seguito il calendario completo della prima giornata della rassegna, con gli orari italiani delle gare. Le sfide si potranno vedere in streaming sul sito della UWW, la federazione internazionale.

Sabato 20.10.2018

Lotta Libera 61 – 74 (Frank Chamizo) – 86 – 125 kg

10.30 – 15.30 Qualificazioni

16.45 – 17.45 Semifinali













Foto: UWW

roberto.santangelo@oasport.it