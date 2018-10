Olanda-Cina, Finale 3°-4° posto Mondiali volley femminile 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi sabato 20 ottobre si gioca Olanda-Cina, finale per il terzo posto dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si contendono la medaglia di bronzo e la soddisfazione di concludere la rassegna iridata almeno sul gradino più basso del podio. Le Campionesse Olimpiche vogliono confermarsi dopo il secondo posto di quattro anni fa, Zhu Ting e compagne sembrano partire favorite e vorranno almeno consolarsi dopo aver perso la tiratissima semifinale contro l’Italia. Le orange, invece, cercheranno la prima medaglia iridata della loro storia e punteranno a riscattare la sconfitti di ieri subita contro la Serbia.

Si preannuncia una partita assolutamente equilibrata e avvincente, le asiatiche partiranno leggermente avvantaggiate ma se la dovranno vedere contro le ostiche tulipane. Si affrontano due squadre con ottime qualità difensive e capaci di giocare rapidamente con ottimi guizzi al centro. Da una parte il fenomeno Zhu Ting, dall’altra il coriaceo opposto Lonneke Sloetjes: ne vedremo davvero delle belle, un succulento antipasto prima della Finale per il titolo tra Italia e Serbia.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Cina-Olanda, finale per il terzo posto dei Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 20 OTTOBRE:

10.20 Finale terzo posto – Olanda vs Cina

OLANDA-CINA: COME VEDERE LA FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

Foto: FIVB