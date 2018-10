LIVE Lotta, Mondiali 2018 in DIRETTA: Frank Chamizo subito in gara, è caccia alla finale nei -74 kg

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali senior di lotta: oggi saranno protagoniste quattro categorie di peso maschili della lotta libera: 61, 74, 86, e 125 kg. Sarà in gara oggi un solo azzurro, ma l’italia calerà subito l’asso: Frank Chamizo nella categoria 74 kg punta certamente alla medaglia d’oro. Nella mattinata si terranno sedicesimi, ottavi e quarti, mentre nel pomeriggio si terranno le semifinali.

Alle ore 10.30 inizieranno i sedicesimi delle quattro categorie e vedremo l’azzurro contro il tagiko Gamid Dzhalilov, poi agli eventuali ottavi Chamizo se la vedrà con il vincente tra l’ucraino Ivan Kusyak ed il sudcoreano Byungmin Gong. Nei quarti Spartacus potrebbe affrontare uno il magiaro Zsombor Istvan Gulyas, il kazako Bolat Sakayev, ed il moldavo Evgheni Nedealco.

Alle ore 16.45 si terranno le semifinali, dove Chamizo potrebbe incrociare lo statunitense Jordan Burroughs. Ripescaggi e finalissima andranno invece in scena domani. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di lotta (sabato 20 ottobre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.30. Buon divertimento a tutti (Foto: UWW).

Gli italiani in gara e il programma di oggi













10.31: Per la categoria 125 kg il campione uscente è il georgiano Petriashvili, l’argento il turco Akgul, i bronzi lo statunitense Gwiazdowski e l’armeno Berianidze

10.30: Nella categoria 86 kg campione in carica è l’iraniano Yazdani che in finale ha battuto lo slovacco Makojev, bronzi per Valjev (Russia) e Cox (Usa)

10.29: Nella categoria 74 kg il campione in carica è lo statunitense Burroughs, argento per il russo Tsabolov, bronzi per il turco Demirtas e il bielorusso Shabanau

10.27. Nello scorso anno per la categoria 61 kg il titolo iridato andò all’azero Aliyev che battè in finale,il russo Rashidov, bronzi al georgiano Kintsegashvili e al cubano Bonne

10.25: Frank Chamizo è il campione mondiale uscente della categoria 70 kg ma è salito di categoria perchè la gara olimpica sarà quella dei 74 kg. Chamizo nel 2015 è stato campione del mondo dei 65 kg, mentre a Rio è stato bronzo sempre nei 65 kg

10.20: Chamizo nel primo turno affronterà Dzhaijlov del Tajikhstan

10.18 : Oggi saranno protagoniste quattro categorie di peso maschili della lotta libera: 61, 74, 86, e 125 kg e per l’Italia gareggia solo Frank Chamizo

10.15: Buongiorno agli appassionati di lotta. Scattano i Mondiali di Budapest ed è subito grande attesa per Frank Chamizo che scenderà in pedana a caccia del podio nella categoria -74 kg di lotta libera