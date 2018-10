Calendario Mondiali volley femminile 2018, le Finali di oggi: programma, orari e tv

Oggi domenica 20 ottobre si disputano le Finali dei Mondiali 2018 di volley femminile, a Yokohama (Giappone) si definirà il podio della rassegna iridata che ci ha tenuto compagnia nelle ultime tre settimane. Ad aprire le danze, alle ore 10.20, la finalina per il terzo posto tra la Cina e l’Olanda: le Campionesse Olimpiche proveranno a confermarsi sul podio dopo l’argento di quattro anni fa, Zhu Ting e compagne partiranno con i favori del pronostico contro le orange che invece vanno a caccia della prima medaglia della loro storia trascinate dalla fortissima Lonneke Sloetjes.

Alle ore 12.40, invece, andrà in scena la Finale per il titolo. Italia e Serbia si contendono la medaglia d’oro e il gradino più alto del podio: la nostra Nazionale insegue la seconda apoteosi della sua storia dopo l’indimenticabile trionfo di Berlino 2002, le Campionesse d’Europa cercano invece il primo tripudio. Le slave partiranno con i favori del pronostici ma le azzurre hanno tutte le carte in regola per andare a caccia del colpaccio, le ragazze del CT Davide Mazzanti vogliono sognare in grande e non vogliono fermarsi sul più bello. Paola Egonu è pronta per il duello pirotecnico con Tijana Boskovic, i due opposti dovranno trascinare le rispettive squadre sorrette dalle proprie compagne.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle Finali dei Mondiali 2018 di volley femminile che si giocheranno oggi sabato 20 ottobre a Yokohama. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 20 OTTOBRE:

10.20 Finale terzo posto – Olanda vs Cina

12.40 Finale Mondiale 2018 volley femminile – Italia vs Serbia

ATTENZIONE: tra il termine della finale per il bronzo e l’inizio del match per il titolo dovranno trascorrere almeno 30 minuti, dunque la Finale dei Mondiali potrebbe iniziare più tardi delle 12.40.

FINALI MONDIALI: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB