Lotta, Mondiali 2018: il tabellone di Frank Chamizo nei -74 kg. Possibile incrocio con Burroughs in semifinale

Domani prenderanno il via a Budapest (Ungheria) i Mondiali 2018 di lotta. L’Italia calerà subito il suo asso migliore: Frank Chamizo. Dopo l’oro 2015 nei -65 kg e quello dello scorso anno nei -70 kg, l’italo-cubano andrà a caccia del terzo titolo iridato consecutivo nella nuova categoria (olimpica) dei -74 kg, una delle più complesse in assoluto per la qualità e la quantità dei partecipanti. Il 26enne nativo di Matanzas insegue un’affermazione che lo consacrerebbe di diritto tra le leggende incancellabili di questo sport.

L’azzurro, testa di serie, potrebbe incrociare in semifinale il grande rivale americano Jordan Burroughs, bi-campione iridato in carica e capace di aggiudicarsi 4 degli ultimi 5 titoli mondiali nei -74 kg, nonché l’oro alle Olimpiadi di Londra 2012. Il turco Soner Demirtas, altro papabile per la vittoria, si trova invece dalla parte opposta del tabellone, dunque l’italiano potrebbe ritrovarselo di fronte soltanto in una eventuale finale.

IL TABELLONE DI FRANK CHAMIZO

Spartacus, come viene soprannominato, inizierà il proprio cammino ai sedicesimi contro il tagico Gamid Dzhalilov, avversario che non dovrebbe creargli grattacapi. Il livello salirà agli ottavi dove Chamizo troverà uno tra l’ucraino Ivan Kusyak ed il sud-coreano Byungmin Gong, bronzo agli ultimi Giochi Asiatici: nessuno dei due, in ogni caso, appare all’altezza del gladiatore italico. Le insidie cominceranno dai quarti di finale: qui il portacolori del Bel Paese potrebbe fronteggiare l’idolo di casa Zsombor Istvan Gulyas, quarto agli Europei 2014, il kazako Bolat Sakayev, bronzo alle Universiadi 2016, o il moldavo Evgheni Nedealco, giunto ai quarti agli European Games 2015.

Nel complesso, dunque, Chamizo dovrà affrontare tutti avversari oggettivamente alla portata sino alle semifinali. Qui, salvo sorprese, andrà in scena la sfida più attesa contro l’americano Burroughs, una sorta di finale anticipata. In questa stagione i due contendenti si sono già affrontati due volte: a maggio si impose lo statunitense, a luglio l’italiano. In entrambi i casi si trattò di incontri tiratissimi ed incerti sino all’ultimo secondo.

federico.militello@oasport.it