Judo, Mondiali Junior 2018: MANUEL LOMBARDO CAMPIONE IRIDATO!! Il torinese sconfigge per ippon Marcelino e si aggiudica l’oro nei -66 kg!

La seconda giornata dei Campionati del Mondo Juniores 2018 di judo in corso di svolgimento a Nassau (Bahamas) regala all’Italia la prima grande gioia della spedizione con la splendida medaglia d’oro di Manuel Lombardo nei -66 kg. L’azzurro ha cominciato il suo cammino al secondo turno, usufruendo di un bye, ed ha sconfitto con grande autorevolezza il colombiano Vargas con un ippon dopo poco più di un minuto di incontro, mentre ai quarti di finale ha approfittato della squalifica per tre shido del kazako Abdurakhmanov a 57 secondi dalla fine del combattimento. In semifinale è andato in scena una sfida molto complicata contro il nipponico Yuji Aida, in cui il judoka italiano è incappato in due shido per passività dopo aver messo a segno un waza-ari (rivelatosi decisivo) nelle prime fasi di incontro riuscendo a gestire con grande freddezza i tentativi di attacco dell’avversario. Ad attendere Manuel in finale c’era il brasiliano Michael Marcelino, giustiziere al secondo turno dell’azzurro Luca Caggiano con un ippon e autore di una cavalcata devastante nella Pool D. Lombardo è stato implacabile anche nell’atto conclusivo ed ha risolto la contesa con un ippon strepitoso dopo appena un minuto di incontro che gli ha consegnato il titolo mondiale juniores. Il 19enne torinese ha compiuto un’autentica impresa, bissando il titolo europeo conquistato appena un mese fa a Sofia con un’altra medaglia d’oro, questa volta ai Mondiali di Nassau (Bahamas).

Per quanto riguarda gli italiani impegnati nei -73 kg, Giovanni Esposito è stato eliminato agli ottavi di finale dal ceco Bydzovsky per ippon dopo aver sconfitto il lussemburghese Claudio Nunes Dos Santos ed il colombiano Arkangel Barboza, mentre Alessandro Magnani è uscito di scena all’esordio per mano dell’olandese Yannick Van Der Kolk.

Di seguito, il riepilogo dei podi della seconda giornata dei Mondiali Juniores di judo 2018:

-52 kg F

1 Takeda (Gia)

2 Primo (Isr)

3 Kaleta (Pol) e Riciu (Rom)

-57 kg F

1 Funakubo (Gia)

2 Cysique (Fra)

3 Tomizawa (Gia) e Kajzer (Slo)

-66 kg M

1 Lombardo (Ita)

2 Marcelino (Bra)

3 Aida (Gia) e Chopanov (Rus)

-73 kg M

1 Ciloglu (Tur)

2 Tsukamoto (Gia)

3 Markarian (Gre) e Bagtbergenov (Kaz)













Foto: Fijlkam