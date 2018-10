Taekwondo, Grand Prix Manchester 2018: nella prima giornata vincono Lauren Williams, Lee Dae-hoon e Vladislav Larin

Prima giornata di gare a Manchester per il quarto Grand Prix di taekwondo della stagione. Oggi sul tatami britannico si sono disputati gli incontri di tre categorie di peso, in cui non erano impegnati atleti italiani. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati.

Nei -67 kg femminili trionfa davanti al pubblico di casa Lauren Williams. La campionessa europea ha vinto nettamente la finale, battendo 15-10 la croata Matea Jelic. Sul terzo gradino del podio salgono invece la messicana Victoria Tamez e la turca Nur Tatar Askari.

Passiamo quindi alle gare maschili, dove nei -68 kg prosegue il dominio del campione del mondo, il coreano Lee Dae-hoon. Questa volta la vittoria è arrivata per il ritiro in finale dell’avversario, l’iraniano Mirhashem Hosseini, quando Lee guidava per 11-7. Terzo posto invece per il belga Si mohamed Ketbi e per il britannico Bradly Sinden. Infine nei +80 kg seconda vittoria consecutiva per il russo Vladislav Larin, che supera di misura (7-6) in finale il coreano In Kyo-don. Completano il podio l’iraniano Sajjad Mardani e il cinese Hongyi Sun.

Foto: Facebook