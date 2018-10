Lotta libera, Mondiali Budapest 2018: Givi Davidovi esce a testa alta agli ottavi contro Gilman. L’azzurro spera nei ripescaggi

Givi Davidovi è stato sconfitto per 6-3 dallo statunitense Thomas Gilman agli ottavi di finale del Campionato Mondiale 2018 di lotta libera nella categoria 57 kg ed ora può solo sperare di accedere ai ripescaggi per la medaglia di bronzo. L’italo-georgiano si è fatto valere ed ha messo a tratti in difficoltà il vice campione iridato in carica, pagando però a caro prezzo una combinazione di due atterramenti consecutivi che ha indirizzato l’incontro in favore dell’americano alla fine del primo round. Davidovi adesso deve sperare che il suo avversario riesca ad arrivare all’atto conclusivo, perché in questo modo si garantirebbe l’accesso agli incontri di ripescaggio per il bronzo programmati per domani.

Il combattimento si è aperto con una lunga fase di studio al centro della materassina in cui nessuno dei due atleti ha tentato un attacco improvviso per non concedere spazio all’avversario. Dopo 1’30” Davidovi è stato sanzionato per passività e non è riuscito a mettere a segno un punto nei 30 secondi successivi al provvedimento, passando così in svantaggio per 0-1. Nell’ultima parte di primo round Gilman ha fatto la sua mossa ed ha sorpreso il nostro portacolori con una combinazione rapida di due atterramenti (da due punti ciascuno) sul bordo della pedana che lo hanno portato avanti 5-0 alla pausa. Nella ripresa il 29enne azzurro ha cambiato atteggiamento ed ha messo sotto pressione il rivale con una serie di tentativi di attacchi improvvisi ed aumentando il ritmo del combattimento. Il lottatore italiano ha trascinato Gilman fuori dalla pedana per due volte accorciando sul 2-5, per poi essere ripagato con la stessa moneta dal 24enne americano a 40″ dalla fine. Il portacolori azzurro, sotto 2-6, ha tentato un ultimo assalto disperato ma è stato in grado solo di portare fuori pedana l’avversario in un’occasione per accorciare le distanze sul risultato finale di 3-6.













