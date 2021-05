Lotta, Preolimpico Sofia: buona la prima per Realbuto e Davidovi, eliminato Iannattoni

Buone notizie in chiave azzurra dai primi incontri del Preolimpico su scala mondiale di Sofia, con la Nazionale Italiana di lotta che comincia la giornata riservata allo stile libero con due vittorie importanti ed una sconfitta, in attesa del debutto odierno di Abraham Conyedo nei 97 kg.

Ottimo esordio con la selezione tricolore per l’italo-americano Colin John Realbuto, capace di superare brillantemente per manifesta superiorità tecnica al primo turno nei 65 kg il brasiliano Marcos De Brito Siqueira. Il nostro portacolori, reduce dal trionfo ai Campionati Italiani, si è reso protagonista di una prestazione incoraggiante aggiudicandosi la vittoria sul punteggio di 13-2 con 45″ di anticipo rispetto allo scadere dei 6′ regolamentari. Agli ottavi se la vedrà con lo spagnolo Juan Pablo Gonzalez Crespo.

Buona la prima anche per Givi Davidovi, qualificatosi per i quarti di finale nei 57 kg grazie ad un sofferto successo per 2-1 sull’ostico tedesco Niklas Stechele. L’italo-georgiano ha messo a segno il punto decisivo a 35″ per passività dell’avversario, dopo una prima parte di incontro estremamente equilibrata e caratterizzata da un punto a testa sempre per inattività. In precedenza Davidovi aveva usufruito del forfait di Junjun Asebias (rappresentante della Micronesia) per passare direttamente agli ottavi senza combattere. Il prossimo ostacolo è rappresentato dal vincente della sfida tra l’ucraino Taras Markovych ed il mongolo Bekhbayar Erdenebat.

Niente da fare invece per Simone Iannattoni, sconfitto nettamente dal giapponese Sohsuke Takatani nel primo turno eliminatorio della categoria 86 kg. Il 32enne nipponico si è imposto per manifesta superiorità tecnica sul punteggio di 10-0 in 3’38” di combattimento, dominando la contesa in lungo e in largo senza concedere all’azzurro la possibilità di mettere a segno nemmeno una tecnica.

Foto: Fijlkam