Lotta libera, Mondiali Budapest 2018: Abraham Conyedo vince e convince contro Yamaguchi! L’azzurro vola ai quarti di finale

Abraham Conyedo vince anche contro il giapponese Takeshi Yamaguchi e prosegue la sua cavalcata nel tabellone della categoria olimpica 97 kg ai Campionati del Mondo 2018 di lotta libera in svolgimento a Budapest, in Ungheria. L’azzurro si è imposto per 7-2 nell’incontro di ottavi di finale con il nipponico accedendo così ai quarti di finale iridati, in cui combatterà contro il campione iridato in carica Kyle Snyder in un incontro sulla carta proibitivo.

Grande partenza di Conyedo che ha imposto il suo strapotere fisico al nipponico sin dalle prime battute dell’incontro, costringendolo ad una tattica molto rinunciataria e difensiva. L’italo-cubano ha scardinato la strenua difesa dell’avversario passando in vantaggio dopo 1′ di incontro con un trascinamento fuori dalla pedana, per poi allungare sul 5-0 con una rapida combinazione di due atterramenti frontali a pochi secondi dalla pausa. Nella ripresa lo show di Conyedo è proseguito con un altro atterramento improvviso che gli ha permesso di condurre per 7-0, anche se il giapponese non si è dato per vinto ed ha messo a segno un bel contrattacco da due punti troppo tardivo ed inutile ai fini dell’esito finale del combattimento.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Fijlkam