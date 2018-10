Lotta libera, Mondiali Budapest 2018: Abraham Conyedo viene ripescato e domani si giocherà il bronzo

È arrivata la notizia che ci si auspicava: Abraham Conyedo è ufficialmente ripescato e domani andrà a caccia del bronzo iridato nella categoria olimpica di lotta libera dei 97 kg. L’azzurro ha usufruito dell’ingresso in finalissima dello statunitense campione olimpico in carica Kyle Snyder (il quale aveva sconfitto ai quarti di finale proprio il nostro portacolori) per accedere al mini-tabellone di ripescaggio per qualificarsi alla finale per il 3°/5° posto in programma nella sessione serale di domani.

Il 25enne italo-cubano dovrà affrontare un autentico spareggio contro il vincente del match tra il rappresentante delle Samoa Americane Nathaniel Tuamoheloa ed il mongolo Batzul Ulziisaikhan per qualificarsi alla finale per la medaglia di bronzo in cui incrocerebbe l’ungherese Pavlo Oliinyk. Il magiaro è stato l’avversario in semifinale dello statunitense Kyle Snyder, riuscendo perlomeno a rimanere in partita senza essere sommerso sotto i colpi del più quotato avversario. Il favorito di questo spot di tabellone dunque sarà il padrone di casa ungherese, anche se Abraham Conyedo non parte certamente battuto in un eventuale finale per il terzo posto mondiale. L’azzurro salirà in pedana domattina per il suo primo incontro di ripescaggio ed in caso di vittoria la sfida decisiva per l’assegnazione della medaglia è prevista per la sessione serale (a partire dalle 18.00).













Foto: Fijlkam