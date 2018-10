Lotta libera, Mondiali Budapest 2018: Abraham Conyedo si arrende ai quarti di finale. Si spera nel ripescaggio

Abraham Conyedo è costretto alla resa a cospetto dello statunitense Kyle Snyder ai quarti di finale della categoria olimpica 97 kg ai Campionati del Mondo 2018 di lotta libera in corso di svolgimento a Budapest, ed ora spera di poter essere ripescato per giocarsi la medaglia di bronzo nella giornata di domani. L’azzurro è stato sovrastato dallo strapotere fisico e tecnico da parte del due volte campione del mondo e campione olimpico in carica di categoria, un avversario oggettivamente fuori dalla portata del nostro portacolori. Conyedo ha comunque buone possibilità di essere ripescato, ma dovrà sperare che lo statunitense raggiunga l’atto conclusivo per accedere al tabellone di ripescaggio per la medaglia di bronzo.

Il match è cominciato in maniera abbastanza incoraggiante per il 25enne azzurro, il quale ha reagito prontamente ad un atterramento lampo da due punti subìto nelle primissime fasi con due ottimi attacchi che hanno provocato l’uscita dalla pedana dell’americano. Sul punteggio di 2-2 è salito in cattedra il campione olimpico in carica con due atterramenti frontali da due punti ciascuno che gli hanno consentito di allungare sul 6-2, per poi mettere a segno un altro punto a pochi secondi dalla pausa trascinando il nostro atleta fuori dall’area di combattimento. Il copione della sfida non è mutato nella ripresa, con un Kyle Snyder scatenato che non ha lasciato scampo all’avversario atterrandolo con discreta facilità in altre due occasioni e chiudendo la sfida in suo favore sul punteggio di 11-2.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Fijlkam