LIVE Roma-Viktoria Plzen, Champions League 2019 in DIRETTA | A che ora inizia | Come vederla in tv

Ottobre porta in dote il grande calcio: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà oggi, martedì 2 e domani, mercoledì 3, quando andranno in scena le partite della seconda giornata. Questa sera alle ore 21.00 la Roma ospiterà i cechi del Viktoria Plzen.

La Roma scenderà in campo con il 4-2-3-1 con Olsen tra i pali, Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov a formare la linea difensiva, De Rossi e Nzonzi a fare da diga davanti alla difesa, Pellegrini, Under ed El Shaarawy a giocare dietro all’unica punta che naturalmente sarà Dzeko.

Modulo speculare per la formazione boema, che vedrà Kozacik in porta, Reznik, Pernic, Ubnik e Limbersky in difesa, Horava ed Horosovsky in mezzo al campo, Ekpai, Cermak e Crmencik impegnati sulla trequarti, alle spalle del terminale offensivo dei cechi she sarà Zeman.

LIVE Roma-Viktoria Plzen, Champions League 2018-2019 di calcio: il programma e come seguirla in tv

La diretta tv della gara sarà assicurata da Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252), mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo. Come per tutte le sfide delle formazioni italiane in Champions League, OASport vi offrirà la diretta live testuale integrale e le pagelle live.

Di seguito il programma completo della gara della formazione italiana della seconda giornata della Champions League di calcio:

Martedì 2 ottobre ore 21.00

Roma-Viktoria Plzen

diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252)

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: bestino shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it