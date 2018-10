LIVE Juventus-Young Boys, Champions League 2019 in DIRETTA | A che ora inizia | Come vederla in tv

Oggi 2 ottobre alle ore 18.55 la Juventus di Massimiliano Allegri torna nuovamente in scena in Champions League. Dopo il successo in 10 contro 11 a Valencia, in Spagna, per via della tanto discussa espulsione di Cristiano Ronaldo, la Vecchia Signora se la vedrà contro i campioni di Svizzera dello Young Boys.

Sulla carta i campioni d’Italia non dovrebbero avere troppi problemi, intenzionati ad allungare la propria striscia di successi in questa stagione, giunta a quota 8. Di sicuro centrare i tre punti sarebbe importante per arrivare a punteggio pieno nel proprio girone e proiettarsi alla delicata sfida contro il Manchester United nel migliore dei modi. L’unica vera incognita sarà quella di una formazione che dovrà fare a meno della sua stella. Ronaldo, infatti, è stato squalificato per quanto detto precedentemente e non prenderà parte al confronto. Tuttavia, il mister livornese può contare su un roster di alta qualità, avendo tutte le possibilità per non far rimpiangere il portoghese.

LIVE Juventus-Young Boys, Champions League 2019: il programma e come seguirla in tv

Juventus-Young Boys si giocherà domani sera (martedì 2 ottobre) all’Allianz Stadium di Torino con calcio di inizio alle 18.55. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su e SkyGo. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni.

Martedì 2 ottobre

18.55 Juventus-Young Boys, Champions League Gruppo H, Allianz Stadium













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bestino / Shutterstock.com