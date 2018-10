Volley femminile, Mondiali 2018. Pagelle Italia-Cuba 3-0: Bosetti fa sempre la cosa giusta, bene Egonu anche in banda

Terza vittoria dell’Italia al Mondiale femminile 2018 di volley e terzo 3-0, stavolta contro Cuba. Andiamo a scoprire le pagelle delle azzurre.

PAGELLE ITALIA-CUBA 3-0

Ofelia Malinov 6.5: il livello di difficoltà della sfida permetteva anche qualche esperimento e la ricezione non sempre precisa nel secondo e terzo set l’ha costretta a qualche scelta obbligata ma ancora una volta denota qualche difficoltà nei primi tempi e commette qualche errore soprattutto quando deve servire Ortolani in 2 o in seconda linea. Sono particolari da sistemare in vista delle sfide che contano. Bene in battuta.

Paola Egonu 7: trasferita da opposta a schiacciatrice ricevitrice. Molto bene, come sempre, in attacco, dove fatica relativamente poco a scardinare muro e difesa piuttosto arrendevoli delle avversarie. Quando il livello al servizio delle cubane cresce, fatica in ricezione ma il livello della concentrazione crescerà contro avversarie di livello più alto.

Lucia Bosetti 8: fa sempre la cosa giusta. In ricezione, in attacco, in battuta e oggi anche a muro dove va a coprire perfettamente le traiettorie in lungolinea delle ingenue attaccanti cubane. E’ una sicurezza a cui Mailnov sa di potersi affidare nei momenti complicati. Regala anche qualche perla come il punto in palleggio e qualche pallonetto d’autore.

Cristina Chirichella 7: tutto facile in attacco perchè l’opposizione del muro cubano è tutt’altro che irresistibile. Meno bene del solito a muro ma le cubane erano imprevedibili in tutti i sensi.

Anna Danesi 7.5: la miglior Danesi vista finora. Nonostante ancora la palla di Malinov la costringa a qualche contorsione, l’attacco funziona e quando può scatenare la sua potenza risulta devastante. Molto bene anche a muro.

Serena Ortolani 7: debutta al Mondiale con il primo punto, chiude il primo set con una diagonale stretta, soffre nel secondo parziale ma non sempre per colpa sua, ma poi ne esce molto bene con un paio di punti importanti nel finale. Aveva bisogno di scaldare i motori e ci riesce con una buona prestazione.

Monica De Gennaro 7: partita tutto sommato semplice per il libero azzurro che regala comunque spettacolo con un paio di difese spettacolari. Il resto è ordinaria amministrazione.

Martina Lubian 6: un ingresso così così per i due errori in battuta e per qualche disattenzione di troppo a muro. Si rifà con una bella fast ma forse Mazzanti si aspettava qualcosa in più dalla sua terza centrale.