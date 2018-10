LIVE Olimpiadi Giovanli 2018 in DIRETTA: 11 ottobre. Thomas Ceccon punta ad altre medaglie. Alessia Nobilio sogna l’oro nel golf

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, quinta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina).

Un day-5 in cui l’Italia va a caccia di altre medaglie Grande attesa anche nel nuoto con Thomas Ceccon reduce da una fantastica doppietta (oro e argento) nella giornata di ieri. Attesa anche per Federico Burdisso, che può dire la sua come il compagno nei 50 farfalla. Attesa anche per l’ultimo giro nel torneo di golf per Alessia Nobilio, che è in testa e lotta per conquistare una meravigliosa medaglia d’oro. Saranno comunque tanti gli azzurri in gara domani e in molte specialità diverse.

14.00: Cominciamo la nostra diretta