Beach volley, Olimpiadi Giovanili 2018. E’ SEMIFINALE! Scampoli/Bertozzi demoliscono le cinesi e avvicinano il podio

È semifinale per Nicol Bertozzi e Claudia Scampoli che non si fermano più nel torneo olimpico di Buenos Aires. Le azzurre, dopo l’impresa di ieri contro le brasiliane Thamila e Aninha, oggi hanno letteralmente dominato la coppia cinese Zeno/Cao, che poteva vantare diverse esperienze nel World Tour ma si è dovuta inchinare alle italiane, che hanno giocato il migliore incontro del torneo.

Nel primo set travolgente la prestazione delle azzurre che volano sul 14-8 mandando in tilt la ricezione delle rivali. Nel finale le cinesi ritrovano il cambio palla ma non riescono a recuperare con Scampoli/Bertozzi che vincono 21-16. Nel secondo set ancora tutto facile per la coppia italiana che vola sul 10-5 e aumenta il vantaggio fino al 21-9 che permette a Scampoli/Bertozzi di continuare a sognare una medaglia a cinque cerchi.













Foto: CEV